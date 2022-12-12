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Ильиных Василий Михеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1902

Дата смерти

20.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1902

Отец: Ильиных Михей Константинович

Мать: Ильиных Зиновья Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.10.1925

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Ильиных Анна Чибина

Работа или профессия
?.11.1926
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Ильиных Василий Михеевич принимал участие в устронении недоимки сельхоз налога у односельчан
Рождение ребёнка
20.09.1927

Сын: Ильиных Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Ильиных Анна Чибина

Рождение ребёнка
13.08.1930

Сын: Ильиных Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ильиных Анна Чибина

отец говорит, что 1930.08.13
Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильиных Анна Чибина

Рождение ребёнка
02.07.1935

Дочь: Валентина Малюкова

Мать ребёнка: Ильиных Анна Чибина

Рождение ребёнка
31.07.1939

Дочь: Лидия Гринь

Мать ребёнка: Ильиных Анна Чибина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильиных Анна Чибина

Смерть
20.11.1963
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