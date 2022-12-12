Ильиных Василий Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1902
Дата смерти20.11.1963
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1902
Рождение ребёнка
25.10.1925
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Ильиных Анна Чибина
Работа или профессия
?.11.1926
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Ильиных Василий Михеевич принимал участие в устронении недоимки сельхоз налога у односельчан
Рождение ребёнка
20.09.1927
Сын: Ильиных Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Ильиных Анна Чибина
Рождение ребёнка
13.08.1930
Сын: Ильиных Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ильиных Анна Чибина
отец говорит, что 1930.08.13
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильиных Анна Чибина
Рождение ребёнка
02.07.1935
Дочь: Валентина Малюкова
Мать ребёнка: Ильиных Анна Чибина
Рождение ребёнка
31.07.1939
Дочь: Лидия Гринь
Мать ребёнка: Ильиных Анна Чибина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильиных Анна Чибина
Смерть
20.11.1963