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Ильиных Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1930

Дата смерти

25.12.1998

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1930

Отец: Ильиных Василий Михеевич

Мать: Ильиных Анна Чибина

отец говорит, что 1930.08.13
Рождение ребёнка
07.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.12.1998
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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