Ильиных Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1930
Дата смерти25.12.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1930
Отец: Ильиных Василий Михеевич
Мать: Ильиных Анна Чибина
отец говорит, что 1930.08.13
Рождение ребёнка
07.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.12.1998
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости