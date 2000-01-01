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Долин Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Долин Ефим Дмитриевич

Мать ребёнка: Палагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Долин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Палагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Долина Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Палагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Долина Афилия Дмитриевна

Мать ребёнка: Палагея Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палагея Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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