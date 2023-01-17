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Долин Ефим Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Долин Дмитрий

Мать: Палагея Григорьевна

Бракосочетание
26.01.1905

Жена: Долина Варвара Дмитриевна

Медведево, Голышмановский, Тюменская область
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Рождение ребёнка
08.03.1906

Сын: Долин Василий Ефимович

Мать ребёнка: Долина Варвара Дмитриевна

Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1905
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