Долин Ефим Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Долин Дмитрий
Мать: Палагея Григорьевна
Бракосочетание
26.01.1905
Медведево, Голышмановский, Тюменская область
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Рождение ребёнка
08.03.1906
Мать ребёнка: Долина Варвара Дмитриевна
Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1905