(Долина) Палагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долина) Палагея Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Долин Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Долин Дмитрий

Рождение ребёнка
1881

Сын: Долин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Долин Дмитрий

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Долина Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Долин Дмитрий

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Долина Афилия Дмитриевна

Отец ребёнка: Долин Дмитрий

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Дмитрий

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