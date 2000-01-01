(Долина) Палагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Долин Дмитрий
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Долин Дмитрий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Долина Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Долин Дмитрий
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Долина Афилия Дмитриевна
Отец ребёнка: Долин Дмитрий
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долин Дмитрий