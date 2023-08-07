Сухотин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Сухотин НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Мать: Сухотина ПРАСКОВЬЯ ПРОХОРОВНА

Рождение ребёнка
28.08.1847

Сын: Сухотин НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Сухотина АННА АЛЕКСЕЕВНА

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Лащинская МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Сухотина АННА АЛЕКСЕЕВНА

Рождение ребёнка
1864

Сын: Сухотин СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Сухотина АННА АЛЕКСЕЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухотина АННА АЛЕКСЕЕВНА

Смерть
1879
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