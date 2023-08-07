Сухотин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
28.08.1847
Сын: Сухотин НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Сухотина АННА АЛЕКСЕЕВНА
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Лащинская МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Сухотина АННА АЛЕКСЕЕВНА
Рождение ребёнка
1864
Сын: Сухотин СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Сухотина АННА АЛЕКСЕЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухотина АННА АЛЕКСЕЕВНА
Смерть
1879