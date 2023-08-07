Сухотин НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Сухотин ПЁТР ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1813
Сын: Сухотин АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Сухотина ПРАСКОВЬЯ ПРОХОРОВНА
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сухотин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Сухотина ПРАСКОВЬЯ ПРОХОРОВНА
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Сухотина ПРАСКОВЬЯ ПРОХОРОВНА
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сухотин ПОРФИРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Сухотина ПРАСКОВЬЯ ПРОХОРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849