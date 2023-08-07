Сухотин НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотин НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Сухотин ПЁТР ИВАНОВИЧ

Мать: Сухотина АННА ПРОКОПЬЕВНА

Рождение ребёнка
1813

Сын: Сухотин АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Сухотина ПРАСКОВЬЯ ПРОХОРОВНА

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сухотин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Сухотина ПРАСКОВЬЯ ПРОХОРОВНА

Рождение ребёнка
1818

Сын: Сухотин ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Сухотина ПРАСКОВЬЯ ПРОХОРОВНА

Рождение ребёнка
1821

Сын: Сухотин ПОРФИРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Сухотина ПРАСКОВЬЯ ПРОХОРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухотина ПРАСКОВЬЯ ПРОХОРОВНА

Смерть
1849
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