Сухотина (Зиновьева) ПРАСКОВЬЯ ПРОХОРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Зиновьев ПРОХОР ТИХОНОВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Сухотин АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Сухотин НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сухотин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Сухотин НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Сухотин НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сухотин ПОРФИРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Сухотин НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно