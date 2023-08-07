Сухотина (Зиновьева) ПРАСКОВЬЯ ПРОХОРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотина (Зиновьева) ПРАСКОВЬЯ ПРОХОРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Зиновьев ПРОХОР ТИХОНОВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Сухотин АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сухотин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Рождение ребёнка
1818

Сын: Сухотин ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Рождение ребёнка
1821

Сын: Сухотин ПОРФИРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухотин НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Смерть
Неизвестно
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