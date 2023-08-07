Сухотина (Безобразова) АННА АЛЕКСЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотина (Безобразова) АННА АЛЕКСЕЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1847

Сын: Сухотин НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Лащинская МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Отец ребёнка: Сухотин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
1864

Сын: Сухотин СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухотин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Смерть
1906
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