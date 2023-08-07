Сухотина (Безобразова) АННА АЛЕКСЕЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1847
Сын: Сухотин НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Сухотин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Лащинская МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Отец ребёнка: Сухотин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
1864
Сын: Сухотин СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Сухотин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1906