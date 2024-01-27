Хожан Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХожан Николай

Хожан Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1900

Сын: Хожан Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Хожан Александра

Ставропольский край, Воронцово-Алексадровский р-н; Соломенское
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Дрон Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Хожан Александра

Рождение ребёнка
27.11.1905

Дочь: Завгородняя Мария Николаевна

Мать ребёнка: Хожан Александра

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close