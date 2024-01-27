Хожан Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1900
Сын: Хожан Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Хожан Александра
Ставропольский край, Воронцово-Алексадровский р-н; Соломенское
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Дрон Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Хожан Александра
Рождение ребёнка
27.11.1905
Дочь: Завгородняя Мария Николаевна
Мать ребёнка: Хожан Александра
Смерть
Неизвестно