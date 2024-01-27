Хожан Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1900
Сын: Хожан Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Хожан Николай
Ставропольский край, Воронцово-Алексадровский р-н; Соломенское
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Дрон Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Хожан Николай
Рождение ребёнка
27.11.1905
Дочь: Завгородняя Мария Николаевна
Отец ребёнка: Хожан Николай
Смерть
Неизвестно