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Хожан Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1900

Сын: Хожан Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Хожан Николай

Ставропольский край, Воронцово-Алексадровский р-н; Соломенское
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Дрон Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Хожан Николай

Рождение ребёнка
27.11.1905

Дочь: Завгородняя Мария Николаевна

Отец ребёнка: Хожан Николай

Смерть
Неизвестно
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