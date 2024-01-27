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Хожан Григорий Николаевич

Место рождения

Ставропольский край, Воронцово-Алексадровский р-н; Соломенское

Дата рождения

23.10.1900

Дата смерти

15.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1900

Отец: Хожан Николай

Мать: Хожан Александра

Ставропольский край, Воронцово-Алексадровский р-н; Соломенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нешта Мария Федоровна

Смерть
15.05.1978
г. Ставрополь
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