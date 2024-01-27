Хожан Григорий Николаевич
Место рожденияСтавропольский край, Воронцово-Алексадровский р-н; Соломенское
Дата рождения23.10.1900
Дата смерти15.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1900
Отец: Хожан Николай
Мать: Хожан Александра
Ставропольский край, Воронцово-Алексадровский р-н; Соломенское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нешта Мария Федоровна
Смерть
15.05.1978
г. Ставрополь