Крохалева (Голикова) Анна Мироновна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Крохалева) Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Крохалев Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Крохалев Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Крохалева) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Крохалев Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Крохалева) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Крохалев Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Крохалева) Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Крохалев Иван Сидорович
Рождение ребёнка
?.12.1794
Дочь: (Крохалева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Крохалев Иван Сидорович
Смерть
Неизвестно