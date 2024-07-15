Крохалева (Голикова) Анна Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крохалева (Голикова) Анна Мироновна

Место рождения

Большие Уки, Большеуковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Уки, Большеуковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крохалев Иван Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Крохалева) Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Крохалев Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Крохалев Петр Иванович

Отец ребёнка: Крохалев Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Крохалева) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Крохалев Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Крохалева) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Крохалев Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Крохалева) Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Крохалев Иван Сидорович

Рождение ребёнка
?.12.1794

Дочь: (Крохалева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Крохалев Иван Сидорович

Смерть
Неизвестно

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