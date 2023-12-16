Крохалев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Крохалев Иван Сидорович
Мать: Крохалева Анна Мироновна
Место жительства
До 1794
Большие Уки, Большеуковский муниципальный район, Омская область
Место жительства
1794 ст.
Место жительства
С 1812
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1812
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно