Крохалев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крохалев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Крохалев Иван Сидорович

Мать: Крохалева Анна Мироновна

Место жительства
До 1794
Большие Уки, Большеуковский муниципальный район, Омская область
Место жительства
1794 ст.
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
С 1812
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1812
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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