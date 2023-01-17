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Федор Александрович

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Место рождения

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Александр Никифорович

Мать: не указана

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Федор Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Петр Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Матвей Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Дементьевна

Место жительства
Неизвестно
Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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