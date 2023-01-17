Федор Александрович
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Александр Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Федор Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Петр Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Матвей Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Дементьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно