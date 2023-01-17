Евдокия Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Александрович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Федор Федорович
Отец ребёнка: Федор Александрович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Петр Федорович
Отец ребёнка: Федор Александрович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Матвей Федорович
Отец ребёнка: Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно