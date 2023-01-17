Евдокия Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Дементьевна

Евдокия Дементьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Александрович

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Федор Федорович

Отец ребёнка: Федор Александрович

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Петр Федорович

Отец ребёнка: Федор Александрович

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Матвей Федорович

Отец ребёнка: Федор Александрович

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Александрович

Место жительства
Неизвестно
Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close