Гликерия Васильева
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
17.01.1894
Рождение ребёнка
28.02.1897
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Беляев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
05.02.1903
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Беляев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
27.06.1907
Отец ребёнка: Беляев Михаил Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно