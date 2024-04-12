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Беляев Михаил Григорьевич

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Григорий Иванович

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.01.1894

Жена: Гликерия Васильева

Рождение ребёнка
28.02.1897

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Гликерия Васильева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1903

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Гликерия Васильева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1907

Сын: Беляев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Гликерия Васильева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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