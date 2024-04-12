Беляев Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Григорий Иванович
Бракосочетание
17.01.1894
Жена: Гликерия Васильева
Рождение ребёнка
28.02.1897
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Гликерия Васильева
Рождение ребёнка
05.02.1903
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Гликерия Васильева
Рождение ребёнка
27.06.1907
Мать ребёнка: Гликерия Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно