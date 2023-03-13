Домнина Марья Григорьево
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Домнинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1743
Сын: Домнинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Домнинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Домнина) Марья
Отец ребёнка: Домнинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1754
Сын: Домнинъ Алексей
Отец ребёнка: Домнинъ Филиппъ