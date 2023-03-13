Домнина Марья Григорьево — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домнина Марья Григорьево

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домнинъ Филиппъ

Рождение ребёнка
1743

Сын: Домнинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Домнинъ Филиппъ

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Домнина) Марья

Отец ребёнка: Домнинъ Филиппъ

Рождение ребёнка
1754

Сын: Домнинъ Алексей

Отец ребёнка: Домнинъ Филиппъ

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