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(Домнина) Марья
(Домнина) Марья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1752
Пол
Женский
Отец
Домнинъ Филиппъ
1720 г.р.
Мать
Домнина Марья Григорьево
1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец:
Домнинъ Филиппъ
Мать:
Домнина Марья Григорьево
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