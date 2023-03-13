Домнинъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Домнинъ Филиппъ
Мать: Домнина Марья Григорьево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домнина Агрофена Осипова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Домнинъ Василий
Мать ребёнка: Домнина Агрофена Осипова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Домнинъ Иванъ
Мать ребёнка: Домнина Агрофена Осипова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Домнинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Домнина Агрофена Осипова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Домнина) Оксинья
Мать ребёнка: Домнина Агрофена Осипова