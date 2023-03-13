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Домнинъ Михаилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Домнинъ Филиппъ

Мать: Домнина Марья Григорьево

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домнина Агрофена Осипова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Домнинъ Василий

Мать ребёнка: Домнина Агрофена Осипова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Домнинъ Иванъ

Мать ребёнка: Домнина Агрофена Осипова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Домнинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Домнина Агрофена Осипова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Домнина) Оксинья

Мать ребёнка: Домнина Агрофена Осипова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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