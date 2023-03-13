Домнинъ Василий
Место рождения
Дата рождения1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Домнинъ Михаилъ
Мать: Домнина Агрофена Осипова
Бракосочетание
12.11.1787
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793
Сын: Домнинъ Иванъ
Мать ребёнка: Домнина (Смурова) Настасья
Рождение ребёнка
21.10.1795
Дочь: (Домнина) Прасковья
Мать ребёнка: Домнина (Смурова) Настасья