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Домнинъ Василий

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Домнинъ Михаилъ

Мать: Домнина Агрофена Осипова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.11.1787

Жена: Домнина (Смурова) Настасья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Домнинъ Иванъ

Мать ребёнка: Домнина (Смурова) Настасья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1795

Дочь: (Домнина) Прасковья

Мать ребёнка: Домнина (Смурова) Настасья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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