Домнина (Смурова) Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Смуровъ Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1787
Муж: Домнинъ Василий
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793
Сын: Домнинъ Иванъ
Отец ребёнка: Домнинъ Василий
Рождение ребёнка
21.10.1795
Дочь: (Домнина) Прасковья
Отец ребёнка: Домнинъ Василий