Домнина (Смурова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домнина (Смурова) Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Смуровъ Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1787

Муж: Домнинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Домнинъ Иванъ

Отец ребёнка: Домнинъ Василий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1795

Дочь: (Домнина) Прасковья

Отец ребёнка: Домнинъ Василий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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