Домнина Агрофена Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомнина Агрофена Осипова

Домнина Агрофена Осипова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Домнинъ Василий

Отец ребёнка: Домнинъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Домнинъ Иванъ

Отец ребёнка: Домнинъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Домнинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Домнинъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Домнинъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домнинъ Михаилъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close