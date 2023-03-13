Домнина Агрофена Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Домнинъ Василий
Отец ребёнка: Домнинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Домнинъ Иванъ
Отец ребёнка: Домнинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Домнинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Домнинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Домнинъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Домнинъ Михаилъ