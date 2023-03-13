Домнинъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Домнинъ Филиппъ
Мать: Домнина Марья Григорьево
Рождение ребёнка
1775
Сын: Домнинъ Игнатий
Мать ребёнка: Домнина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Домнинъ Григорий
Мать ребёнка: Домнина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Домнина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Домнина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
11.11.1789
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Домнина Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно