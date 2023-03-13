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Домнинъ Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Домнинъ Филиппъ

Мать: Домнина Марья Григорьево

Рождение ребёнка
1775

Сын: Домнинъ Игнатий

Мать ребёнка: Домнина Авдотья Васильева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Домнинъ Григорий

Мать ребёнка: Домнина Авдотья Васильева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Домнина Авдотья Васильева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Домнина Авдотья Васильева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1789

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Домнина Авдотья Васильева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домнина Авдотья Васильева

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