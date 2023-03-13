Домнина Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомнина Авдотья Васильева

Домнина Авдотья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домнинъ Алексей

Рождение ребёнка
1775

Сын: Домнинъ Игнатий

Отец ребёнка: Домнинъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Домнинъ Григорий

Отец ребёнка: Домнинъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Домнина) Стефанида

Отец ребёнка: Домнинъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Домнина) Агрофена

Отец ребёнка: Домнинъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1789

Дочь: (Домнина) Стефанида

Отец ребёнка: Домнинъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.