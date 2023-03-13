Домнина Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Домнинъ Алексей
Рождение ребёнка
1775
Сын: Домнинъ Игнатий
Отец ребёнка: Домнинъ Алексей
Рождение ребёнка
1776
Сын: Домнинъ Григорий
Отец ребёнка: Домнинъ Алексей
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Домнина) Стефанида
Отец ребёнка: Домнинъ Алексей
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Домнина) Агрофена
Отец ребёнка: Домнинъ Алексей
Рождение ребёнка
11.11.1789
Дочь: (Домнина) Стефанида
Отец ребёнка: Домнинъ Алексей