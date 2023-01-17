Ковалёв Дмитрий Викторович
Место рождения
Дата рождения25.08.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1980
Бракосочетание
Между 1999 и 2009
Рождение ребёнка
25.06.2009
Сын: Ковалёв Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Дмитренко Наталья Александровна
Место жительства
С 2009
Рождение ребёнка
20.04.2011
Дочь: Ковалёва Камилла Дмитриевна
Мать ребёнка: Дмитренко Наталья Александровна