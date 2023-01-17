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Ковалёв Дмитрий Викторович

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

25.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1980
Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Между 1999 и 2009

Жена: Дмитренко Наталья Александровна

Рождение ребёнка
25.06.2009

Сын: Ковалёв Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Дмитренко Наталья Александровна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 2009
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
20.04.2011

Дочь: Ковалёва Камилла Дмитриевна

Мать ребёнка: Дмитренко Наталья Александровна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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