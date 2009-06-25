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Ковалёв Михаил Дмитриевич

Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

25.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2009

Отец: Ковалёв Дмитрий Викторович

Мать: Дмитренко Наталья Александровна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 2009
Симферополь, Симферополь, Республика Крым