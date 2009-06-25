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Ковалёв Михаил Дмитриевич
Ковалёв Михаил Дмитриевич
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Место рождения
Симферополь
, Симферополь, Республика Крым
Дата рождения
25.06.2009
Пол
Мужской
Отец
Ковалёв Дмитрий Викторович
1980 г.р.
Мать
Дмитренко Наталья Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2009
Отец:
Ковалёв Дмитрий Викторович
Мать:
Дмитренко Наталья Александровна
Симферополь
, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 2009
Симферополь
, Симферополь, Республика Крым
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