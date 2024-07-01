Евдокия Никифоровна или Анциферовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти09.02.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Баяндина Зиновия Петровна
Отец ребёнка: Баяндин Петр Дмитриевич
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Баяндина Агафия Петровна
Отец ребёнка: Баяндин Петр Дмитриевич
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Баяндина Пелагия Петровна
Отец ребёнка: Баяндин Петр Дмитриевич
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
25.05.1784
Отец ребёнка: Баяндин Петр Дмитриевич
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 16 Оп. 2 Д. 2
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Баяндин Петр Дмитриевич
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795) ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Баяндин Петр Дмитриевич
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
09.02.1807
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С.546 - МК Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)