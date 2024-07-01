Евдокия Никифоровна или Анциферовна 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Никифоровна или Анциферовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

09.02.1807

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Баяндина Зиновия Петровна

Отец ребёнка: Баяндин Петр Дмитриевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Баяндина Агафия Петровна

Отец ребёнка: Баяндин Петр Дмитриевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Баяндина Пелагия Петровна

Отец ребёнка: Баяндин Петр Дмитриевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
25.05.1784

Сын: Баяндин Пахом Петрович

Отец ребёнка: Баяндин Петр Дмитриевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 16 Оп. 2 Д. 2
Рождение ребёнка
1789

Сын: Баяндин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Баяндин Петр Дмитриевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795) ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1790

Сын: Баяндин Иван Петрович

Отец ребёнка: Баяндин Петр Дмитриевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
09.02.1807
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С.546 - МК Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)

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