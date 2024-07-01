Баяндина Агафия Петровна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиДо 1813
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
02.02.1809
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, оп. 2, д. 246, с. 536 об
Смерть
До 1813
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.270 - новый брак мужа??? ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.504 - МК-1814 - восприемница