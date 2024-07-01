Баяндина Агафия Петровна 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндина Агафия Петровна

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1782

Дата смерти

До 1813

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Баяндин Петр Дмитриевич

Мать: Евдокия Никифоровна или Анциферовна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
02.02.1809

Муж: Баяндин Павел Иванович

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, оп. 2, д. 246, с. 536 об
Смерть
До 1813
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.270 - новый брак мужа??? ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.504 - МК-1814 - восприемница

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