Шипкова Феодора Федотовна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1843
Рождение ребёнка
12.06.1848
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Шипков Василий Павлович
Рождение ребёнка
16.01.1860
Сын: Шипков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Шипков Василий Павлович
Рождение ребёнка
13.05.1863
Сын: Шипков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Шипков Василий Павлович
Рождение ребёнка
14.05.1866
Сын: Шипков Константин Васильевич
Отец ребёнка: Шипков Василий Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно