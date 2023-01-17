Шипкова Феодора Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова Феодора Федотовна

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Место рождения

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Бракосочетание
31.01.1843

Муж: Шипков Василий Павлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1848

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Шипков Василий Павлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1860

Сын: Шипков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Шипков Василий Павлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.05.1863

Сын: Шипков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Шипков Василий Павлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.05.1866

Сын: Шипков Константин Васильевич

Отец ребёнка: Шипков Василий Павлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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