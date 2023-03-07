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Шипков Василий Павлович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.02.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1824

Отец: Шипков Павел Егорович

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.01.1843

Жена: Шипкова Феодора Федотовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1848

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Шипкова Феодора Федотовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1860

Сын: Шипков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Шипкова Феодора Федотовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.05.1863

Сын: Шипков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Шипкова Феодора Федотовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.05.1866

Сын: Шипков Константин Васильевич

Мать ребёнка: Шипкова Феодора Федотовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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