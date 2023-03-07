Шипков Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения25.02.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1824
Отец: Шипков Павел Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1843
Рождение ребёнка
12.06.1848
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Шипкова Феодора Федотовна
Рождение ребёнка
16.01.1860
Сын: Шипков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Шипкова Феодора Федотовна
Рождение ребёнка
13.05.1863
Сын: Шипков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Шипкова Феодора Федотовна
Рождение ребёнка
14.05.1866
Сын: Шипков Константин Васильевич
Мать ребёнка: Шипкова Феодора Федотовна
Смерть
Неизвестно