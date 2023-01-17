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Голубков Николай Дмитриевич
Голубков Николай Дмитриевич
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Место рождения
Рыбинск
, город Рыбинск, Ярославская область
Дата рождения
1925
Дата смерти
2002
Пол
Мужской
Отец
Голубков Дмитрий Петрович
1889 г.р.
Мать
Настова (Голубкова) Антонина Тихоновна
Между 1904 и 1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Голубков Дмитрий Петрович
Мать:
Настова Антонина Тихоновна
Рыбинск
, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
2002
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