Голубков Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубков Николай Дмитриевич

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Между 1904 и 1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Голубков Дмитрий Петрович

Мать: Настова Антонина Тихоновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
2002
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