Настова (Голубкова) Антонина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настова (Голубкова) Антонина Тихоновна

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

Между 07.02.1904 и 15.03.1905

Дата смерти

27.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 07.02.1904 и 15.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинград
Бракосочетание
06.02.1922

Муж: Голубков Дмитрий Петрович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Голубков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Петрович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Развод
29.01.1929

Муж: Голубков Дмитрий Петрович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
21.12.1930

Муж: Настов Александр Николаевич

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.08.1931

Сын: Настов Лев Александрович

Отец ребёнка: Настов Александр Николаевич

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
27.05.1970
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
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