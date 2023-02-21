Настова (Голубкова) Антонина Тихоновна
Место рожденияЛенинград
Дата рожденияМежду 07.02.1904 и 15.03.1905
Дата смерти27.05.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 07.02.1904 и 15.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинград
Бракосочетание
06.02.1922
Рождение ребёнка
1925
Сын: Голубков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Петрович
Развод
29.01.1929
Бракосочетание
21.12.1930
Рождение ребёнка
10.08.1931
Отец ребёнка: Настов Александр Николаевич
Смерть
27.05.1970