Кошкина (Дьяконова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Дьяконов Василий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Кошкин Федор Петрович
Рождение ребёнка
10.06.1895
Отец ребёнка: Кошкин Федор Петрович
Рождение ребёнка
19.02.1899
Дочь: Кошкина Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Кошкин Федор Петрович
Рождение ребёнка
19.02.1899
Сын: Кошкин Константин Федорович
Отец ребёнка: Кошкин Федор Петрович
Смерть
Неизвестно