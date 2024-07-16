Кошкина (Дьяконова) Анна Васильевна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошкина (Дьяконова) Анна Васильевна

Место рождения

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Дьяконов Василий Васильевич

Мать: не указана

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Федор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Кошкин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Кошкин Федор Петрович

Рождение ребёнка
10.06.1895

Сын: Кошкин Петр Федорович

Отец ребёнка: Кошкин Федор Петрович

Рождение ребёнка
19.02.1899

Дочь: Кошкина Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Кошкин Федор Петрович

Рождение ребёнка
19.02.1899

Сын: Кошкин Константин Федорович

Отец ребёнка: Кошкин Федор Петрович

Смерть
Неизвестно

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