Кошкин Федор Петрович 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошкин Федор Петрович

Место рождения

Опалихи, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Кошкин Петр Евстафиевич

Мать: не указана

Опалихи, Костромской уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина (Дьяконова) Анна Васильевна

Бракосочетание
02.06.1891

Жена: не указана

Опалихи, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Кошкин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Кошкина (Дьяконова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
10.06.1895

Сын: Кошкин Петр Федорович

Мать ребёнка: Кошкина (Дьяконова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
19.02.1899

Дочь: Кошкина Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Кошкина (Дьяконова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
19.02.1899

Сын: Кошкин Константин Федорович

Мать ребёнка: Кошкина (Дьяконова) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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