Кошкин Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Кошкин Петр Евстафиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
02.06.1891
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Кошкина (Дьяконова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
10.06.1895
Мать ребёнка: Кошкина (Дьяконова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
19.02.1899
Дочь: Кошкина Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Кошкина (Дьяконова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
19.02.1899
Сын: Кошкин Константин Федорович
Мать ребёнка: Кошкина (Дьяконова) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно