Гагаринова Палагия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Палагия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1913

Сын: Гогаринов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Гогаринов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Николаевна

Отец ребёнка: Гогаринов Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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