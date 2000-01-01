Гагаринова Палагия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1913
Сын: Гогаринов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Гогаринов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Николаевна
Отец ребёнка: Гогаринов Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно