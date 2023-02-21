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Гогаринов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Гогаринов Павел Андреевич

Мать: Гагаринова ?

Рождение ребёнка
12.08.1913

Сын: Гогаринов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Гагаринова Палагия Степановна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Николаевна

Мать ребёнка: Гагаринова Палагия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Палагия Степановна

Смерть
Неизвестно
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