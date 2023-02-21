Гогаринов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Гогаринов Павел Андреевич
Мать: Гагаринова ?
Рождение ребёнка
12.08.1913
Сын: Гогаринов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Гагаринова Палагия Степановна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Николаевна
Мать ребёнка: Гагаринова Палагия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно