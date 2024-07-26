Маюров Егор Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1815 ст.
Отец: Маюров Григорий Михеевич
Мать: Маюрова Евдокия
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1816 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 382, Лист 368.
Бракосочетание
Неизвестно
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист 91.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист 92.
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Дочь: (Маюрова) Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Маюрова Марфа Григорьевна
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист 92.
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: Маюрова Харитонья Егоровна
Мать ребёнка: Маюрова Марфа Григорьевна
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист 92.
Смерть
Неизвестно