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Маюров Егор Григорьевич

Место рождения

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: Маюров Григорий Михеевич

Мать: Маюрова Евдокия

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1816 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 382, Лист 368.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маюрова Марфа Григорьевна

Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист 91.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист 92.
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Дочь: (Маюрова) Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Маюрова Марфа Григорьевна

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист 92.
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Маюрова Харитонья Егоровна

Мать ребёнка: Маюрова Марфа Григорьевна

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист 92.
Смерть
Неизвестно

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