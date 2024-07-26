Маюрова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1816 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 382, Лист 368.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: (Маюрова) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Маюров Григорий Михеевич
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1816 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 382, Лист 368.
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Отец ребёнка: Маюров Григорий Михеевич
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1816 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 382, Лист 368.
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Маюров Аристарх Григорьевич
Отец ребёнка: Маюров Григорий Михеевич
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист 92.
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Сын: Маюров Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Маюров Григорий Михеевич
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист 92.
Смерть
Неизвестно