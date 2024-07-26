Маюрова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маюрова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка деревни Фадюшина 1816 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 382, Лист 368.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маюров Григорий Михеевич

Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: (Маюрова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Маюров Григорий Михеевич

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1816 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 382, Лист 368.
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Сын: Маюров Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Маюров Григорий Михеевич

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1816 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 382, Лист 368.
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Маюров Аристарх Григорьевич

Отец ребёнка: Маюров Григорий Михеевич

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист 92.
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Маюров Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Маюров Григорий Михеевич

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1850 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 690, Лист 92.
Смерть
Неизвестно

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