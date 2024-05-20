Lipphardt Heinrich Philipp 29.10.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Lipphardt Heinrich Philipp

Место рождения

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

29.10.1848

Дата смерти

20.12.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1848

Отец: Lipphardt Christian Gottlieb

Мать: Luisa Margaretha

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Lipphardt Maria Elisabeth

Мать ребёнка: Fehler Maria Katherina

Рождение ребёнка
17.10.1875

Сын: Lipphardt Heinrich Karl

Мать ребёнка: Fehler Maria Katherina

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Лютеранские церковные книги 1874–1882 годов для Шаффхаузена; отрывки о семье Генриха Филиппа Либхардта; его сын Генрих Карл родился 17 октября 1875 г.
Рождение ребёнка
30.10.1877

Сын: Lipphardt Johann Gottlieb

Мать ребёнка: Fehler Maria Katherina

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.09.1879

Дочь: Lipphardt Katharina Eleonore

Мать ребёнка: Fehler Maria Katherina

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Lipphardt не известно

Мать ребёнка: Fehler Maria Katherina

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
?.04.1885

Жена: Fehler Maria Katherina

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
20.12.1919
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

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