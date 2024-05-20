Lipphardt Heinrich Philipp
Место рождения
Дата рождения29.10.1848
Дата смерти20.12.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1848
Отец: Lipphardt Christian Gottlieb
Мать: Luisa Margaretha
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Lipphardt Maria Elisabeth
Мать ребёнка: Fehler Maria Katherina
Рождение ребёнка
17.10.1875
Мать ребёнка: Fehler Maria Katherina
Лютеранские церковные книги 1874–1882 годов для Шаффхаузена; отрывки о семье Генриха Филиппа Либхардта; его сын Генрих Карл родился 17 октября 1875 г.
Рождение ребёнка
30.10.1877
Сын: Lipphardt Johann Gottlieb
Мать ребёнка: Fehler Maria Katherina
Рождение ребёнка
02.09.1879
Дочь: Lipphardt Katharina Eleonore
Мать ребёнка: Fehler Maria Katherina
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Fehler Maria Katherina
Бракосочетание
?.04.1885
Жена: Fehler Maria Katherina
Смерть
20.12.1919
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область