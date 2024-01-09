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Смирнов Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1936

Дочь: Абрамова Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Фёдоровна

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.12.1937

Дочь: Смирнова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Фёдоровна

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1942

Дочь: Комарова Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Фёдоровна

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Татьяна Фёдоровна

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