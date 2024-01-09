Смирнов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.10.1936
Дочь: Абрамова Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.12.1937
Дочь: Смирнова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.01.1942
Дочь: Комарова Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно