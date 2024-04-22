Комарова (Смирнова) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомарова (Смирнова) Тамара Михайловна

Комарова (Смирнова) Тамара Михайловна

Место рождения

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.01.1942

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1942

Отец: Смирнов Михаил Михайлович

Мать: Смирнова Татьяна Фёдоровна

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комаров Валентин Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Виктор Валентинович

Отец ребёнка: Комаров Валентин Анатольевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Валентин Анатольевич

Смерть
2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close