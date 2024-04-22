Комарова (Смирнова) Тамара Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.01.1942
Дата смерти2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1942
Рождение ребёнка
24.01.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комаров Валентин Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Виктор Валентинович
Отец ребёнка: Комаров Валентин Анатольевич
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2022