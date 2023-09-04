Чориков Николай Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Чориков Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Чорикова Домна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Чориков Ерофей Николаевич
Мать ребёнка: Чорикова Домна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Чорикова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чорикова Домна
Смерть
Неизвестно