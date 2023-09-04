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Чориков Николай Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Чориков Филипп Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Чориков Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Чорикова Домна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чориков Ерофей Николаевич

Мать ребёнка: Чорикова Домна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Чориков Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Чорикова Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чорикова Домна

Смерть
Неизвестно
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