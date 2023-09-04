Чорикова Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧорикова Домна

Чорикова Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Чориков Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Чориков Николай Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чориков Ерофей Николаевич

Отец ребёнка: Чориков Николай Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Чориков Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Чориков Николай Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чориков Николай Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close