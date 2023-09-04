Чорикова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Чориков Николай Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Чориков Ерофей Николаевич
Отец ребёнка: Чориков Николай Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Чориков Николай Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно