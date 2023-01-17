Ржаницын Леонтий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницын Леонтий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ржаницын Аристарх Леонтиевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ржаницын Афиноген Леонтиевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1811
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дьячок Ильинской в Каменье церкви исключен из духовного звания.
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Садокова Надежда Леонтиевна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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