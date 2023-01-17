Ржаницын Леонтий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ржаницын Аристарх Леонтиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ржаницын Афиноген Леонтиевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1811
Дьячок Ильинской в Каменье церкви исключен из духовного звания.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Садокова Надежда Леонтиевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно