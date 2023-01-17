Садокова (Ржаницына) Надежда Леонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садокова (Ржаницына) Надежда Леонтиевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ржаницын Леонтий Андреевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1831 ст.

Муж: Садоков Игнатий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодской Духовной Консистории подканцелярист Игнатий Садоков вступил в 1-й брак Вологодской Градской Ильинской церкви бывшего пономаря Леонтия Ржаницына с дочерью девицей Надеждой Леонтиевой 17 лет... Показать все
Рождение ребёнка
1832

Сын: Садоков Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Садоков Игнатий Николаевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Садоков Ерминигельд Игнатьевич

Отец ребёнка: Садоков Игнатий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Садокова Юлия Игнатьевна

Отец ребёнка: Садоков Игнатий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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