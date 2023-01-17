Садокова (Ржаницына) Надежда Леонтиевна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Ржаницын Леонтий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1831 ст.
Вологодской Духовной Консистории подканцелярист Игнатий Садоков вступил в 1-й брак Вологодской Градской Ильинской церкви бывшего пономаря Леонтия Ржаницына с дочерью девицей Надеждой Леонтиевой 17 лет... Показать все
Рождение ребёнка
1832
Сын: Садоков Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Садоков Игнатий Николаевич
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834
Сын: Садоков Ерминигельд Игнатьевич
Отец ребёнка: Садоков Игнатий Николаевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Садокова Юлия Игнатьевна
Отец ребёнка: Садоков Игнатий Николаевич
Смерть
Неизвестно