Митропольский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митропольский Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Митропольский Сергей Иванович

Мать: Митропольская Елизавета

Смерть
1941
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