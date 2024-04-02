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Митропольский Николай
Митропольский Николай
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Митропольский Сергей Иванович
Мать
Митропольская (Рекшинская) Елизавета
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Митропольский Сергей Иванович
Мать:
Митропольская Елизавета
Смерть
1941
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