Митропольский Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Митропольская Елизавета
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Митропольская Елизавета
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Митропольская Елизавета
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Митропольская Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митропольский Иван
Мать ребёнка: Митропольская Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митропольский Андрей
Мать ребёнка: Митропольская Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Митропольская Елизавета
Смерть
Неизвестно