Митропольский Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митропольский Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Митропольский Александр

Мать ребёнка: Митропольская Елизавета

Рождение ребёнка
1903

Сын: Митропольский Валерий

Мать ребёнка: Митропольская Елизавета

Рождение ребёнка
1905

Сын: Митропольский Николай

Мать ребёнка: Митропольская Елизавета

Рождение ребёнка
1907

Сын: Митропольский Всеволод

Мать ребёнка: Митропольская Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митропольский Иван

Мать ребёнка: Митропольская Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митропольский Андрей

Мать ребёнка: Митропольская Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митропольская Елизавета

Смерть
Неизвестно
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