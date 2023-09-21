Свечкина (Серикова) Валентина 15.?.1955 — найти родственников по фамилии на Familio

Свечкина (Серикова) Валентина

Автор
ЮН
Носкова Ю.

женский, родилась 15.?.1955

Отец
Сериков СтепанНеизвестно г.р.
Мать
Серикова АннаНеизвестно г.р.
Дети
Свечкин Андрей Викторович02.09.1981 г.р.
Свечкин ИванНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.1955

Отец: Сериков Степан

Мать: Серикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свечкин Иван

Отец ребёнка: Свечкин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
02.09.1981

Сын: Свечкин Андрей Викторович

Отец ребёнка: Свечкин Виктор Иванович

Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Мы используем куки для улучшения работы сайта.