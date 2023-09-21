Свечкина (Серикова) Валентина
женский, родилась 15.?.1955
ОтецСериков СтепанНеизвестно г.р.
МатьСерикова АннаНеизвестно г.р.
Дети
Свечкин Андрей Викторович02.09.1981 г.р.
Свечкин ИванНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.1955
Отец: Сериков Степан
Мать: Серикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свечкин Иван
Отец ребёнка: Свечкин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1981
Сын: Свечкин Андрей Викторович
Отец ребёнка: Свечкин Виктор Иванович
Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра